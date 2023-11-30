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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: فرص عمل لشباب القاهرة بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دورها في توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب داخل منشآت القطاع الخاص والعمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم للالتحاق بتلك الوظائف من خلال برامج تدريب مناسبة لمتطلبات سوق العمل، ومؤكداً إستمرار المديرية في توفير مزيد من الفرص للشباب في مختلف منشآت المحافظة، ومنوهاً إلى أنه تجري المقابلات والاختبارات بمقر جامعة بدر بمدينة بدر الحي الترفيهي كما يمكن التواصل عن طريق رقم الهاتف 01141773374.
ونظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة عمل حلوان، ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الشهيد احمد محمود حامد الابتدائية، بعنوان "خطة الطوارئ وأهداف السلامة والصحة المهنية"، بحضور عدد 25 من المدرسين والإداريين، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة تنفيذاً لتوجيهاته للمديريات بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المنشآت بين العاملين وأصحاب الأعمال للحفاظ على الارواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن الندوة ناقشت عدة نقاط منها :أهداف السلامة والصحة المهنية، وخطة الطوارئ وعناصرها وكيفية الحماية من المخاطر الصحية والبيئية ومخاطر الحريق، وتفعيل خطة الطوارئ، وكيفية الاخلاء فى حالات الطوارئ حيث الكثافة الطلابية بالمدراس وقواعد السلامة والصحة المهنية والاساليب المتبعة للحفاظ على الطلاب والعاملين وكيفية التعامل، وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على الطلبة والعاملين والممتلكات، وألقى المحاضرات الكيميائية سهى عبد السلام مدير السلامة والصحة المهنية بالمكتب، بحضور صفاء عبد المناف مدير إدارة التخطيط بالمديرية، وأيمن عبد الفتاح مدير المدرسة، وسماح دياب مسئول السلامة بالمدرسة .
فرص عمل لشباب القاهرة بمدينة بدر
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