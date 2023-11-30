شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تنظم زيارة لوحدة التدريب المتنقلة بالمنيا وتتفقد مكاتب العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، إن مديرية العمل بمحافظة المنيا ، نظمت جولة تفقدية لوحدة التدريب المتنقلة بأبيوها - أبوقرقاص لمتابعة الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة المنفذة بداخلها ، وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب ، وايضاً الإستماع إلى متطلبات واحتياجات المتدربات لمحاولة تلبيتها قبل انتهاء التدريبوفى البرامج التدريبية المستقبلية لتقديم افضل الخدمات الممكنة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وفق متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى ..

واوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرها للوزارة ، ان تلك التدريبات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتكثيف برامج التدريب المهنى المقدمة للشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل لتاهيلهم لدخول سوق العمل ، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من البرامج المجانية للشباب ، ومنوهة إلى ان تلك التدريبات تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، كما قامت مدير المديرية بعمل زيارة لمكاتب العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية بأبوقرقاص لمتابعة سير العمل بتلك المكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر رافقها خلالها أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية .

نظمت مديرية العمل بمحافظة الاسكندرية ندوة للتوعية حول السلامة والصحة المهنية بمقر مدرسة الزهراء ببرج العرب ، تناولت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ومواجهة الأزمات وطرق مواجهة المخاطر في بيئة العمل، وأيضاً اطلاق مبادرة "انزل شارك " للتوعية باهمية المشاركة الإنتخابية للعاملين بالمنشآت ، وذلك استمراراً لسلسه لندوات التوعية التى بداتها المديرية بالقطاع التعليمى لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف زيادة توعية الطلاب والعاملين بالمدارس لتوفير بيئة عمل أمنة مما ينعكس على زيادة معدل الاداء وزيادة الانتاج ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة وتكليفاته للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأميم بيئة العمل بين العاملين بالمنشآت في مختلف القطاعات ، للحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ، منوهاً إلى أنه شارك في الندوة الدكتور عربي ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندسة شرين يونس مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، واحمد فتحي مدير منطقة برج العرب ، والمهندس حسن صديق مدير مكتب السلامة برج العرب ، ومؤكداً استمرار المديرية وأجهزتها التابعة في تقديم جرعات التوعية للعاملين بالمنشآت في كافة قطاعات العمل داخل المحافظة بشكل دروى ووفق خطة موضوعة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة .