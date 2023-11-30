شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على طرح مناقصات لشراء الأجهزة المُساعدة بعمليات رصد الزلازل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختارالخميس، 30 نوفمبر 2023 02:04 م
وافق مجلس الوزراء على قيام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بطرح مناقصات محدودة لشراء الأجهزة الأساسية والمُساعدة في عمليات رصد الزلازل، وذلك ضمن قيام المعهد بشكل دوري بتحديث التجهيزات الخاصة بعمله، في إطار التكليفات الصادرة بمواصلة إجراءات الدولة للتعامل مع الكوارث الناجمة عن الزلازل وتوفير ما يلزم لضمان استمرار المتابعة ورصد النشاط الزلزالي.
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