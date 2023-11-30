شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية فى لندن: أعلام وهدايا تذكارية أمام لجان الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى رجب، منسق حملة مواطن في بريطانيا ورئيس بيت العائلة المصرية فى لندن، أهمية النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية من جانب أبناء الجالية المصرية في بريطانيا خلال هذا التوقيت الهام لتوصيل رسالة للعالم بمدى وعى الشعب المصرى وحسه السياسى ووقوفه صفا واحدا خلف دولته وقائدها.

وأضاف منسق حملة مواطن ببريطانيا ورئيس بيت العائلة المصرية فى لندن، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاستعداد للانتخابات الرئاسية من الجالية المصرية في بريطانيا بدأ منذ عدة شهور من خلال تجهيز كافة اللوجيستيات لحشد اكبر عدد من أبناء الجالية على النزول والمشاركة.

وأشار إلى أن هناك متطوعين من أبناء الجالية سيتطوعون لنقل أبناء الجالية من المسافات البعيدة ، فضلا عن وجود متطوعين لمساعدة الجاليات الخاصة وأبناء الجالية من مختلف الأعمار أمام اللجان على مدار أيام الاقتراع الثلاثة.

ولفت إلى أن من بين التجهيزات لهذا العرس الديمقراطى تجهيز الهدايا التذكارية للأطفال من أبناء الجالية أمام اللجان، فضلا عن تجهيز مكبرات الصوت وأعلام مصر لإضفاء أجواء احتفالية بهذا العرس الانتخابى.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم، والتى ستتم فيها عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.