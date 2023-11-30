شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تعاون مع "التربية والتعليم" فى التدريب المهنى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت لقاء مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظة ، وذلك لبحث ومناقشة تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين من خلال برتوكول للتدريب المهنى للشباب داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية فضلاً عن تنظيم ندوات للتوعية في مجالات السلامة والصحة المهنية ، وحول قانون العمل علي أن تعقد الندوات داخل المدارس الفنية لتوعية وتعريف الطلاب المقبلين علي العمل بكامل حقوقهم وواجباتهم ، والتى كفلها لهم القانون ليكونوا أكثر فاعلية داخل سوق العمل ، فى إطار جهود المديرية المستمرة فى خدمة المجتمع وخاصة الشباب من الجنسين لتأهيلهم وتدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي وتقديم أفضل الخدمات الممكنة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة ..

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة ، ان ذلك ياتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وكذلك حول أحكام القانون والحقوق والواجبات التى كفلها للعمال فى مختلف القطاعات ، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتدقيم افضل الخدمات الممكنة للمجتمع والمواطنين ، وأكد مدير المديرية استمرار المديرية فى التعاون مع العديد من الجهات لتوفير افضل البرامج التدريبية والتواجد المستمر بين العمال فى مختلف اماكن العمل وتوفير مناخ عمل آمن ، مشيراً إلى أنه شارك فى اللقاء الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، والمهندسة احسان العايدى مديرعام التعليم الفنى ، ومنوهاً إلى مناقشة إمكانية تنظيم ملتقى للتوظيف بالإشتراك بين التعليم الفنى والمديرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة داخل المحافظة والذى يوفر فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة .

كما اختتمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ فعاليات الدورات التدريبية المجانية على مهن لحام المعادن ،والخياطة والتفصيل، والحاسب الآلي لعدد 30 متدرب ومتدربة من أبناء المحافظة ، وذلك فى مركز التدريب المهني بفوة التابع للمديرية ، أحد أهم المراكز التدريبية والتي تعمل ضمن منظومة التدريب المهني وتقديم برنامج تدريبية وفق متطلبات سوق العمل ، وذلك تنفيذاً لخطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لخدمة الشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مناسبة لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ..

واوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ ، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ الخطة التدريبية للعام الحالي وتكثيف البرامج المقدمة لتنمية المهارات المهنية للفئات المختلفة وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي ، ومشيراً إلى أنه شهد فعاليات الختام مشيداً بالمستوى المهني والمهاري للمتدربين والذين وصلوا إليه من خلال جهود فريق عمل مركز التدريب المهني بفوة ، والمناهج التدريبية المتقدمة الموضوعة من قبل الوزارة ، ومنوهاً إلى انه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على تلك البرامج المجانية التقديم بمقر مركز التدريب او من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية .