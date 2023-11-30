شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تعاون مع "التربية والتعليم" فى التدريب المهنى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة ، ان ذلك ياتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وكذلك حول أحكام القانون والحقوق والواجبات التى كفلها للعمال فى مختلف القطاعات ، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتدقيم افضل الخدمات الممكنة للمجتمع والمواطنين ، وأكد مدير المديرية استمرار المديرية فى التعاون مع العديد من الجهات لتوفير افضل البرامج التدريبية والتواجد المستمر بين العمال فى مختلف اماكن العمل وتوفير مناخ عمل آمن ، مشيراً إلى أنه شارك فى اللقاء الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، والمهندسة احسان العايدى مديرعام التعليم الفنى ، ومنوهاً إلى مناقشة إمكانية تنظيم ملتقى للتوظيف بالإشتراك بين التعليم الفنى والمديرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة داخل المحافظة والذى يوفر فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة .
كما اختتمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ فعاليات الدورات التدريبية المجانية على مهن لحام المعادن ،والخياطة والتفصيل، والحاسب الآلي لعدد 30 متدرب ومتدربة من أبناء المحافظة ، وذلك فى مركز التدريب المهني بفوة التابع للمديرية ، أحد أهم المراكز التدريبية والتي تعمل ضمن منظومة التدريب المهني وتقديم برنامج تدريبية وفق متطلبات سوق العمل ، وذلك تنفيذاً لخطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لخدمة الشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مناسبة لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ..
واوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ ، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ الخطة التدريبية للعام الحالي وتكثيف البرامج المقدمة لتنمية المهارات المهنية للفئات المختلفة وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي ، ومشيراً إلى أنه شهد فعاليات الختام مشيداً بالمستوى المهني والمهاري للمتدربين والذين وصلوا إليه من خلال جهود فريق عمل مركز التدريب المهني بفوة ، والمناهج التدريبية المتقدمة الموضوعة من قبل الوزارة ، ومنوهاً إلى انه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على تلك البرامج المجانية التقديم بمقر مركز التدريب او من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية .
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