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المفتى عن دورات تأهيل المقبلين على الزواج "أون لاين": نواكب المتغيرات شكلا ومضمونا

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القاهرة - سامية سيد - بتوجيهات مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام تطلق دار الإفتاء المصرية البرنامج الثاني المتميز -أونلاين مجانًا- لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، حيث يتم بث جلساته التدريبية مباشرة عبر شبكة الإنترنت، ويفتح أبوابه لكل شاب وفتاة يحلمان ببناء حياة زوجية يملؤها المودة والسكن والتفاهم.

 

ويأتي هذ البرنامج كجزء من مبادرة أوسع نطاقًا للدار تهدف إلى بناء علاقات زوجية ناجحة وتعزيز الوعي بأهمية الحياة الزوجية السعيدة.

 

وفي هذا الإطار، أكد المفتي دومًا على أن هذه الدورات تأتي ضمن رؤية دار الإفتاء الشاملة التي تركز على جميع جوانب بناء الأسرة، وتشمل الاهتمام بكل عنصر يسهم في نجاح الزواج واستقراره، وتهدف إلى تشجيع سير الحياة الزوجية بما يتماشى مع الأهداف الشرعية، وتواكب المتغيرات الاجتماعية شكلًا ومضمونًا.

 

وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام دار الإفتاء المصرية بمسؤوليتها الدينية والوطنية تجاه المجتمع المصري، وتعكس إرادتها في المساهمة بشكل فاعل في بناء مستقبل مزدهر لمصر.

 

هذا، وقد أكد مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء أن البرنامج يشمل أربعة محاور؛ أولها: المحور الشرعي؛ يقدِّم المعالجة الشرعية لبناء الأسرة، وقواعدها ونظمها وآثار عقدها، وأيضًا المحور الشخصي حيث يقدِّم أسس بناء علاقة بين الزوجين تسودها المودة والمحبة، وكذلك المحور الطبي: ويتم من خلاله تقديم نصائح طبية لحماية أفراد الأسرة من الناحية الصحية وتدريبهم على سبل الوقاية والرعاية، فضلًا عن محور إدارة الأسرة حيث تقدم من خلاله المعالجة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية اللازمة للحياة الزوجية.

 

ويهدف البرنامج إلى توعية المقبلين على الزواج بأساسيات الحياة الزوجية؛ بما يكفل للزوجين عيشًا سعيدًا ومستقبلًا مشرقًا، كما يعمل على بناء الوعي اللازم للشباب المقبل على الزواج من خلال توزيع الأدوار في الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويحصِّنها من الوقوع في الأزمات والمشكلات.

وقد أعلنت الدار أن الدورة مجانية..

 

التواصل على: (0225910661)، أو (واتس آب) على: (01282282892)، يوميًّا من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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