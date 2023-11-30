شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الفيروس المخلوى ليس خطيرا وفترة حضانته من 4 إلى 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيرا وفترة حضانة الفيروس من 4 إلي 6 أيام، موضحة أن فترة التعافى من الفيروس عند الإصابة به من أسبوع إلى أسبوعين، وتتمثل أعراض المرض في ارتفاع درجة الحرارة والعطس وضيق التنفس.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأدلة الواردة من مراكز الترصد التابعة للوزارة تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية بسبب دخول فصل الشتاء هذا العام، وهى نفس المعدلات المسجلة فى بدايات فصل الشتاء خلال الأربع أعوام الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء لتقديم كل خدمات الرعاية الصحية لمرضى الجهاز التنفسى، وكل الحالات المترددة على المستشفيات التى تعانى من أعراض الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يتم تكثيف تواجد الأطباء والتمريض والصيادلة مع توفير كامل الأدوية واللقاحات الخاصة بتطعيمات الأنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والصيادلة مع تطعيم كل أعضاء الفريق الطبى ضد كورونا والأنفلونزا الموسمية.