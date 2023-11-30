شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة للمناخ يشكر مصر على جهودها خلال قيادة "COP27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ، عن شكره لمصر على جهودها خلال قيادة مؤتمر المناخ "COP27" خلال العام الماضى.

وقال ستيل خلال الجلسة الافتتاحية، اليوم الخميس، لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)- إن هذا العام كان الأكثر سخونة فى تاريخ الإنسانية، وكسرت أرقاما قياسية كثيرة وفظيعة، والثمن هو حياة الناس ومعايشهم.

ودعا المسئول الأممي، إلى ضرورة الالتزام بنظام الطاقة الجديدة وإنهاء عصر الوقود الأحفورى، محذرا من المضي قدما فيما نحن عليه تجاه تغيير المناخ، منبها بأن الثمن في النهاية سيكون حياة الناس.

وحذر ممثل الأمم المتحدة للمناخ من أنه هناك 6 أعوام قبل أن نفقد القدرة على مواكبة الانبعاثات العالمية وتخطي حاجز 1.5 درجة، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة مكافحة تغير المناخ.