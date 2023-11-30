شكرا لقرائتكم خبر عن "كوب 28" تتبنى قرار إنشاء صندوق الخسائر لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت "كوب 28"، عن أنها ستتبنى قرار بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، وأنها توافق على اتفاقية بشأن ترتيبات صندوق مواجهة الكوارث المناخية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكان سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف 28، قد ثمن ما قامت به مصر خلال دورة COP27، مؤكدا أن العالم وصل إلى مفترق طرق بشأن تغير المناخ .

دعا "الجابر" خلال افتتاح الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف المنعقد في الامارات العربية المتحدة، إلى تسريع العمل بحلول 2030 بشأن مواجهة تغير المناخ، مضيفا:" يجب علينا الانتقال إلى مرحلة العمل بشأن المناخ ".

وقال سلطان الجابر، إن اللحظة قد حانت لإيجاد طريق مختلف لمواجهة تحديات تغير المناخ، مشددا على ضمان أن يقوم المؤتمر بتقديم أفضل الحلول الممكنة، معلقا بالقول: لن نقوم بتجاهل أية مشكلة وسنقوم ببحث التحديات بطريقة شمولية".