شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تستعد لشهر رمضان بتوفير السلع الغذائية وطرحها بتخفيض 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لشهر رمضان المبارك من خلال توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، حيث تعقد الوزارة اجتماعات من الموردين وكبرى الشركات المنتجة للسلع للغذائية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية من حيث تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية طوال الوقت.

على جانب أخر ، تستكمل وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الجمعة صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر ديسمبر 2023 و تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالى التموين ، منافذ المجمعات الاستهلاكية ، فروع مشروع جمعيتي " على مستوى الجمهورية.

‎وكان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .