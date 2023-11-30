شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تستعد لشهر رمضان بتوفير السلع الغذائية وطرحها بتخفيض 25% والان مع تفاصيل الخبر
على جانب أخر ، تستكمل وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الجمعة صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر ديسمبر 2023 و تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالى التموين ، منافذ المجمعات الاستهلاكية ، فروع مشروع جمعيتي " على مستوى الجمهورية.
وكان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .
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