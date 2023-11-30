لو "لوحات السيارة" ضاعت.. إليك خطوات استبدالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حدد قانون المرور ولائحته التنفيذية خطوات استبدال اللوحات المعدنية للسيارة حال فقدها أو تلفها أو سرقتها.

خطوات استبدال اللوحة المعدنية المفقودة:

- تقديم بلاغ فقد للوحة السيارة بقسم الشرطة والحصول على صورة رسمية من البلاغ

- التوجه لإدارة المرور التابعة لمحل الإقامة وإبلاغها بطلب استبدال اللوحة

- استخراج شهادة المخالفات من نيابة المرور أو الموقع الإلكتروني للنيابة

- يفحص الفني المختص السيارة ويزيل اللوحات التالفة أو المتبقية

- بعد انتهاء الإجراءات واستيفاء الأوراق يتم دفع رسم تأمين لوحات جديدة للحصول عليه

- يتسلم مالك المركبة الرخصة الجديدة باللوحات الجديدة

اقرأ أيضًا|

بعد تحذير الداخلية.. ما عقوبة التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات؟