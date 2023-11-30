لو "لوحات السيارة" ضاعت.. إليك خطوات استبدالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
حدد قانون المرور ولائحته التنفيذية خطوات استبدال اللوحات المعدنية للسيارة حال فقدها أو تلفها أو سرقتها.
خطوات استبدال اللوحة المعدنية المفقودة:
- تقديم بلاغ فقد للوحة السيارة بقسم الشرطة والحصول على صورة رسمية من البلاغ
- التوجه لإدارة المرور التابعة لمحل الإقامة وإبلاغها بطلب استبدال اللوحة
- استخراج شهادة المخالفات من نيابة المرور أو الموقع الإلكتروني للنيابة
- يفحص الفني المختص السيارة ويزيل اللوحات التالفة أو المتبقية
- بعد انتهاء الإجراءات واستيفاء الأوراق يتم دفع رسم تأمين لوحات جديدة للحصول عليه
- يتسلم مالك المركبة الرخصة الجديدة باللوحات الجديدة
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