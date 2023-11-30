الداخلية توجه قافلة إنسانية للسيدات المعيلات في منطقة الأسمرات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة كلنا واحد ..معك في كل مكان، وبمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات.

ومن جانبها وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية قوافل إنسانية، استهدفت منطقة حي الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية عبوات المواد الغذائية- بطاطين على السيدات المُعيلات من أهالي الحي.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.