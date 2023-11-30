لا يخشى من هروبها.. دفاع إنجي حمادة يطلب إخلاء سبيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بدأ قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، نظر أمر تجديد حبس التيك توكر إنجي حمادة وآخرين "أونلاين".

وطالب المحامي وائل سعيد، دفاع إنجي حمادة بإخلاء سبيلها بأي ضمان مالي تراه المحكمة، مستندًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي "لأن المتهمة لها محل إقامة ثابت ومعلوم ولا يخشى من هروبها".

وقال "سعيد" في تصريحات لمصراوي، إنه دفع ببطلان التحريات وانعدامها، وبطلان إذن النيابة لبطلان التحريات.

دفع الدفاع بانتفاء صلة المتهمة بالأحراز، قائلًا إن التحريات الصادرة من محرر المحضر "لم يثبُت بها المقاطع المسيئة أو عبارات السبّ والقذف والعبارات المنافية للآداب"، مضيفًا أن التحريات جاءت مُبهمة.

واعترفت التيك توكر إنجي حمادة "بطلة فيديو المطبخ" أمام جهات التحقيق المختصة بتربحها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن زوجها "مروان مشاكل" استغل حرمة الحياة الخاصة فصورها ونشر "فيديو المطبخ" على حسابه الشخصي وبالتالي فهو يعاقب على جريمته.