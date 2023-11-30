16 كيلو هيدرو وحشيش.. كواليس مطاردة مثيرة لضبط عصابة الكيف داخل مزرعة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم، في ضبط عناصر تشكيل عصابي وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة طامية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بإحدى المزارع بدائرة المركز.. وبحوزتهم 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,200,000 جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.