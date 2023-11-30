"رفض يبيعله سجاير".. سر مقتل عامل على يد "بقال البساتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة في واقعة مقتل عامل على يد "بقال" في البساتين بسبب شجار دار بينهما على سعر علبة السجائر.

وقال المتهم "شريف. ع"، 27 سنة "بقال" في اعترافاته، إنه يعمل في محل بقالة بالبساتين، ويوم الواقعة حضر إليه المجني عليه لشراء علبة سجائر، ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف على سعر علبة السجائر.

وأضاف أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بعدما رفضتُ بيع السجائر له وألقيتُ فلوسه على الأرض، وحينها أخرجت سلاحا أبيض "مطواة" بحوزتي من ملابسي وسددت له طعنة في صدره خوفا من تعديه عليَّ وتركته في الأرض وهربت تاركا المحل.

وصرحت النيابة في وقت سابق بدفن جثمان المجني عليه "محمد. ف"، 28 عاما، بعد صدور تقرير الصفة التشريحية الذي أفاد بأن سبب الوفاة جرح طعني في الجزء الأيسر من الصدر بطول 5 سم، ما نتج عنه نزيف حاد داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأمرت النيابة المختصة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وقرر قاضي المعارضات في القاهرة تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.