ضبط مصنع أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مدير مصنع لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية كائن بدائرة مركز شرطة الواسطى ببني سويف، لقيامه بإدارة المصنع دون ترخيص واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 62،5 طن مواد خام مجهولة المصدر بدون أي بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها تستخدم في التصنيع، و5،750 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر.

جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.