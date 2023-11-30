رئيس "الوطنية للانتخابات" يحث المصريين بالخارج على المشاركة في انتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي ، أن الانتخابات الرئاسية خارج البلاد والتي ستنطلق اعتبارا من الغد ولمدة 3 أيام متصلة، تمثل استحقاقا انتخابيا بالغ الأهمية، وأنه يتعين على جميع أبناء الشعب المصري خارج البلاد، الحرص على المشاركة الإيجابية الفاعلة، والتوجه إلى مراكز الاقتراع بمقار السفارات والقنصليات، للإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه مناسبا لقيادة سفينة الوطن للوصول بها إلى بر الأمان.

وقال المستشار حازم بدوي في تصريحات صحفية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، لم تدخر جهدا في سبيل التيسير على الناخبين وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ أمامهم وتعوقهم عن ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة والتصويت في العملية الانتخابية، موضحا أن الهيئة حددت 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، كمراكز انتخابية للمصريين في الخارج، من المقيمين أو الزائرين، للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على إحاطة العملية الانتخابية بكافة ضمانات النزاهة والشفافية المطلقة، وفقا لأحكام الدستور والقانون وطبقا لأعلى المعايير الدولية المتعارف عليها في شأن إدارة الاستحقاقات الانتخابية، على نحو يكفل أن تكون أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع معبرة تماما عن إرادتهم الحرة.

وأعرب المستشار حازم بدوي عن ثقته في أن أبناء مصر بالخارج المنشغلين بقضايا الوطن، لن يتوانوا عن اغتنام كل فرصة ممكنة يعكسوا من خلالها الوفاء للوطن وارتباطهم الوثيق بقضاياه وحرصهم على مستقبله، وإظهار الصورة الحضارية المشرفة للمواطن المصري الحريص على إعمال حقوقه السياسية ودعم ومساندة الوطن في ظل التحديات الإقليمية والدولية.