برواتب مجزية.. "العمل" تعلن توفير وظائف للشباب بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عبر مديرية العمل بمحافظة القاهرة، توفير فرص عمل للشباب للعمل على مهن سائقين وأفراد أمن بجامعة بدر من المقيمين في مدينة بدر والشروق والعاشر من رمضان.

وقالت "العمل" في بيان الخميس، إن فرص العمل المتاحة تأتي بمرتبات مجزية ومميزات أخرى، في إطار جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالتنسيق والتعاون بينها وبين تلك المنشآت، مع الاهتمام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في كل الفرص التي يتم توفيرها، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

من جانبه، أوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، استمرار المديرية في توفير مزيد من الفرص للشباب في مختلف منشآت المحافظة.

ونوه بأنه تجرى المقابلات والاختبارات بمقر جامعة بدر بمدينة بدر الحي الترفيهي، ويمكن التواصل عن طريق رقم الهاتف 01141773374.

وأشار مدير مديرية العمل بالقاهرة إلى، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل للمديريات، بتفعيل دورها في توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب داخل منشآت القطاع الخاص والعمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم للالتحاق بتلك الوظائف من خلال برامج تدريب مناسبة لمتطلبات سوق العمل.

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