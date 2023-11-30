شكرا لقرائتكم خبر عن للناخبين خارج البلاد.. التصويت فى انتخابات الرئاسة بالرقم القومى أو جواز السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، طرق إثبات الناخب سواء المقيم داخل البلاد أو خارجها لشخصيته أمام اللجنة الانتخابية.

وفي هذا الصدد، جاء المادة (45) من القانون لتقضي بأنه لا يقبل في إثبات شخصية النائب سوي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

وجب التنويه إلي هذه الطرق، لاسيما مع بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنطلق يوم الجمعة القادمة الموافق 1 ديسمبر 2023 للمصريين بالخارج وتستمر حتي 3 ديسمبر، وفي الداخل لمدة ثلاثة أيـام أيضا 10 و11 و 12 ديسمبر.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

وحددت المادة الدستورية 140 مدة ولاية رئيس الجمهورية المُنتخب، مع التأكيد علي عدم جواز شغله أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، حيث تقضي بأن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وينتخب رئيس الجمهورية وفقا للمادة (143) من الدستور، عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.