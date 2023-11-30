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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المترو اليوم بعد مدها ساعة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
1. قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان فى تمام الساعة 12:40 صباحا.
2. قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة 12:35 صباحا .
3. قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة فى تمام الساعة 12:55 صباحا.
4. قيام آخر قطار من محطة المنيب فى تمام الساعة 1:05 ص.
5. قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 12:31 صباحا.
6. قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 1:05 ص.
7. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 1:25 صباحا.
8. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر فى تمام الساعة الواحدة صباحا .
9. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة الواحدة صباحا .
مواعيد المترو
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