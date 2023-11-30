شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. طرق إبلاغ جهاز حماية المستهلك عن شكاوى ارتفاع أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين أو أى مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999

يُهيب جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار، وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الاستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

على جانب أخر أعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجل إدارة الجهاز استمرار الجهود لضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع ، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة،حيث يشن الجهاز حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.