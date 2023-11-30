شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الهيئة الوطنية" يحث المصريين بالخارج على المشاركة فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى، أن الانتخابات الرئاسية خارج البلاد والتى ستنطلق اعتبارا من الغد ولمدة 3 أيام متصلة، تمثل استحقاقا انتخابيا بالغ الأهمية، وأنه يتعين على جميع أبناء الشعب المصرى خارج البلاد، الحرص على المشاركة الإيجابية الفاعلة، والتوجه إلى مراكز الاقتراع بمقار السفارات والقنصليات، للإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه مناسبا لقيادة سفينة الوطن للوصول بها إلى بر الأمان.

وقال المستشار حازم بدوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الهيئة الوطنية للانتخابات، لم تدخر جهدا في سبيل التيسير على الناخبين وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ أمامهم وتعوقهم عن ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة والتصويت في العملية الانتخابية، موضحا أن الهيئة حددت 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، كمراكز انتخابية للمصريين في الخارج، من المقيمين أو الزائرين، للإدلاء بأصواتهم. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على إحاطة العملية الانتخابية بكافة ضمانات النزاهة والشفافية المطلقة، وفقا لأحكام الدستور والقانون وطبقا لأعلى المعايير الدولية المتعارف عليها في شأن إدارة الاستحقاقات الانتخابية، على نحو يكفل أن تكون أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع معبرة تماما عن إرادتهم الحرة. وأعرب المستشار حازم بدوى عن ثقته في أن أبناء مصر بالخارج المنشغلين بقضايا الوطن، لن يتوانوا عن اغتنام كل فرصة ممكنة يعكسوا من خلالها الوفاء للوطن وارتباطهم الوثيق بقضاياه وحرصهم على مستقبله، وإظهار الصورة الحضارية المشرفة للمواطن المصري الحريص على إعمال حقوقه السياسية ودعم ومساندة الوطن في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق ، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مقار الاقتراع في الخارج ، وكذلك ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.