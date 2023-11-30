شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية الأمريكية: حققنا إنجازات كبيرة فى كوب 27 بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صامويل وربيرج المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الأطراف المعنية بمواجهة التغير المناخى حققت إنجازات كبيرة في كوب 27 في شرم الشيخ العام الماضي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت أكبر مساعدات في تاريخها فيما يتعلق بالتغيرات المناخية.

وتوقع المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، في لقاء عبر قناة القاهرة الإخبارية، مساهمات أمريكية كبيرة في كوب 28 المنعقد في الإمارات بصندوق الخسائر والأضرار، منوها بأن الإدارة الامريكية ملتزمة بتقديم المساعدات للبلدان النامية.

حول الآثار السلبية لحرب غزة وأوكرانيا، قال "وربيرج": التغير المناخي من التحديات المشتركة لكل الدول والجنسيات، فالتغير المناخي لا يعرف أى حدود جيوغرافية أو سياسية.