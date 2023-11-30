شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة 2024.. سفير مصر بلبنان: جاهزون لاستقبال الناخبين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير علاء موسى سفير مصر لدى لبنان الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الناخبين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بالخارج بدءا من التاسعة من صباح غد الجمعة ولمدة ثلاثة أيام متتالية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية تصويت المصريين بالخارج.

وأضاف السفير علاء موسى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السفارة على تواصل دائم مع أعضاء الجالية المصرية بلبنان وتعمل على تيسير كافة الأمور على نحو من شأنه إتاحة الفرصة لجميع المصريين المقيمين بلبنان للمشاركة في العملية الانتخابية . وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل تصويت المصريين في الخارج مشيرا إلى أنها حددت ثلاثة أيام لتصويت المصريين بالخارج وهي أيام الجمعة والسبت والأحد المقبل، وبالتالي سمحت للكثيرين بالقدوم إلى مقر السفارة ببيروت والإدلاء بأصواتهم وخصوصا أن يومي السبت والأحد يوافقان عطلة رسمية أسبوعية في لبنان مما يعطي فرصة لمن يداوم في عمله طوال الأسبوع أن يأتي في يوم العطلة . وأشار إلى أن السفارة المصرية بلبنان اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية الإقتراع حتى تستغرق هذه العملية دقائق معدودة وذلك عبر تيسير الدخول إلى مقر الدائرة الانتخابية بالسفارة وصولا لتسجيل الإسم والبيانات وحتى قيام المواطن بالإقتراع المطلوب وفقا للضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن هذه الضوابط سهلت كثيرا هذا الأمر. ودعا السفير علاء موسى سفير مصر لدى لبنان كل مصري مقيم بلبنان إلى التوجه لمقر السفارة حاملا إما بطاقة الرقم القومي سواء سارية أو منتهية أو جواز السفر المميكن المدون به الرقم القومي للمشاركة في الإقتراع. وشدد على أن كل الأمور ستسير بشكل طيب وسلس وخصوصا مع الاجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بحيث يجد المواطن المصري سهولة ويسر للإدلاء بصوته.

يبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".

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