شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة 2024.. الجالية المصرية تحتشد فى جدة للتأكيد على أهمية التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصل المصريين في الخارج عن انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، حيث يبدأ التصويت في نيوزيلندا في تمام العاشرة مساء الخميس، علي أن تتوالي العملية الانتخابية علي مدار أيام الجمعة والسبت والأحد ، في 137 مقراً انتخابياً في 121 دولة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، وقبل حلول الصمت الانتخابي شهدت العديد من عواصم العالم فعاليات لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى، والحث علي المشاركة في الانتخابات ، وفى مقدمتها الفاعلية التي شهدتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، حيث أكد المشاركون علي ضرورة النزول بكثافة للمشاركة في الانتخابات لتقديم صورة مشرفة والتأكيد علي حرص الشعب المصري في الداخل والخارج علي دعم مؤسسات الدولة ، والحرص علي تثبيت دعائم النظام الديمقراطي.

وأكد المشاركون فى الندوة التي عقدت قبل سريان الصمت الانتخابي، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعتبر واجبا وطنيا على كل مواطن له الحق في الانتخاب، وتعتبر ضرورة من أجل استكمال مسيرة التنمية في البلاد.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.