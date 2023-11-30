شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للحصول على كارنيه واعظة متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للحصول على كارنيه واعظة متميزة، وذلك لغير الحاصلات على الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية، ودورة رائدات فكر، ودورة التميز الدعوي المشتركة بين الأوقاف والأزهر الشريف، حيث تعطى الأولوية في السفر سواء في القوافل الدعوية أو مرافقة بعثة الحج أو القوافل الداخلية والدورات المتقدمة والمشاركة الإعلامية بالطبع للأكثر تميزًا والحاصلات على أكبر قدر من الدورات والناجحات في أكبر عدد من المسابقات.

وعليه تقرر فتح باب التقدم لجميع الواعظات الراغبات في الحصول على كارنيه واعظة متميزة ممن لم يسبق لهن الحصول عليه بشرط اجتياز الاختبار المقرر، علمًا بأن الاختبار سيكون في القرآن الكريم حفظ عشرة أجزاء على الأقل، مع إتقان التلاوة، وفقه العبادات، وإجادة اللغة العربية من خلال كتاب أساسيات اللغة العربية.