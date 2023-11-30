شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر معهد الأورام: المبادرات الرئاسية ساهمت فى خفض معدلات الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم بالقاهرة المؤتمر السنوى للمعهد القومى للأورام، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومى للأورام، وعدد كبير من أطباء علاج وجراحة الأورام بمختلف الجامعات المصرية.

من جانبه كشف الدكتور حسين خالد أستاذ علاج الأورام، وزير التعليم العالى الأسبق، خلال مؤتمر المعهد القومى للأورام المنعقد حاليا بالقاهرة، إن معهد الأورام هو أكبر مركز متخصص لعلاج الأورام فى مصر، موضحا إن المؤتمر يعقد جلسة مع أكبر تجمع عربى للخبراء من الدول العربية لمناقشة وضع السرطان فى الدول العربية، ومكافحة الأورام، وسيتم تخصيص جلسة عن المرأة المصرية وكيف تقلدت مناصب عليا قى تخصص الأورام فى مصر.

وأضاف، إنه حسب السجل القومى للأورام والذى نشر فى الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية يعتبر سرطان الكبد رقم واحد بصفة عامة ويعتبر سرطان الثدى هو رقم 2 فى مصر، ويليه سرطان المثانة البولية والذى انخفض جدا بعد القضاء على البلهارسيا فى الريف المصرى .

وأوضح، إن ثلث حالات السرطان الذى يصيب الرجال هو نتيجة الاصابة بسرطان الكبد، موضحا إن هذه النسبة ستنخفض جدا وذلك بعد القضاء على المسبب الأول لسرطان الكبد وهو فيروس سى، موضحا ، إن سرطان الثدى يصيب ثلث الحالات التى تصيب السيدات فى مصر والمبادرات الرئاسية تكافح سرطان الثدى سواء بالتشخيص المبكر والعلاج.

وقال، إن الدولة وفرت العلاج مجانا للمرضى وهو جزء من استراتيجيات مكافحة الأورام فى مصر، موضحا إن الوقاية والاكتشاف المبكر يحققان الشفاء بنسب عالية نتيجة اكتشاف الحالات مبكرا، لأن الحالات المتأخرة من الصعب السيطرة عليها.

وقال، إن المبادرة الرئاسية لمكافحة السرطان تشمل توعية المواطنين والاكتشاف المبكر للأورام وتشمل العلاجات التى تؤدى إلى رفع نسب الشفاء وخفض معدلات الاصابة، والمبادرات الرئاسية تشمل الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الرئة، وسرطان القولون والبروستاتا، وهى من السرطانات التى تزيد نسبتها فى مصر .

وعرض الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومى للأورام، الرؤية المستقبلية لمستقبل للأورام فى مصر، كما استعرض الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، أهداف القطاعات الصحية الموجودة فى مصر وهو الدافع فى تحقيق أهداف كثيرة فى مجال البحث العلمى والأمراض فى مصر،

حضر الافتتاح كل من الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور محمد لطيف المدير التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور حسام صلاح الدين عميد كلية طب قصر العينى ، والدكتورة ايناس عبد الحليم عضو البرلمان، والدكتور محمود سعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا ، والدكتورة علا خورشيد رئيس أقسام الأورام بالمعهد القومى للأورام.