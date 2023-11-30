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شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد الأورام: نستقبل 350 ألف مريض سنويا ونشارك بالمبادرات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
وقال عبد العاطي: "نقدم رعاية متكاملة ذات جودة عالية لمرضى السرطان، وخلق كوادر طبية ذات جودة عالية، ونسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة فى المحافظة على البيئة، مضيفا، إن المعهد يستقبل 350 ألف مريض سنويا، وكان له دور فى اشتراكه فى المبادرات الرئاسية، من صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام، والقضاء على قوائم الانتظار، وتم إدخال جهاز اشعاعى جديد لمرضى الأورام بأقل آثار جانبية، ونسب شفاء مرتفعة بتكلفة 2.2 مليون دولار وسيبدأ العمل قريبا، وتم إنشاء مستشفى متخصص لعلاج سرطان الثدى، وهو أكثر أنواع السرطان عموما، موضحا أن المبادرات الرئاسية غيرت نسب الإصابة بالسرطان فى مصر وعالجنا نصف مليون سيدة خلال 10 سنوات فى مستشفى سرطان الثدى بالتجمع الأول، وتم تطوير الواجهات من أجل الراحة النفسية للمريضة، وزودنا الطاقة الاستيعابية من 5 أسرة إلى 16 سرير".
حضر المؤتمر الصحفى كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى الأسبق، والدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومى للأورام، والدكتورة علا خورشيد رئيس أقسام الأورام بالمعهد.
د حسين خالد ود عوض تاج الدين ود نادية زخارى
د علا خورشيد ود حسين خالد ود عوض تاج الدين
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