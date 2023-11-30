شكرا لقرائتكم خبر عن أندريه زكى: من حق المواطن المساهمة فى بناء النظام السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أندريه زكى رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية إنه يشيد بكافةِ الجهودِ المخلصةِ التي بذلتها الدولةُ المصريةُ خلال السنواتِ الماضيةِ، خاصةً في مجالِالتنميةِ، وأشاد إلى جانبِ هذا بالجهودِ العظيمةِ التي يبذلُها التحالفُ الوطنيُّ للعملِ الأهليِّ التنمويّ، والذي يقومُ بدورٍ كبيرٍ بالتعاونِ مع كافةِ الجهاتِ،وبالشراكةِ معَ عددٍ كبيرٍ منْ منظَّماتِ المجتمعِ المدنيِّ بمصرَ، في تحسينِ نوعيةِ الحياةِ للمواطنين بمُختَلَفِ محافظاتِ الجمهوريةِ، هذا التحالفُ الذي أعتَبِرُه نقلةًكبيرةً في تاريخِ العملِ المجتمعيِّ بمِصْرَ والتعاونِ بينَ المجتمعِ المدنيِّ والحكومةِ، وهو يتمتَّعُ بنصِّ قانونِ التحالفِ بعنايةِ ورعايةِ رئيسِ الجمهوريةِ، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أندريه زكى خلال كلمته في مؤتمرْ: "شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر"، والذي تنظِّمُه وحدةُ التنميةِ المحليَّةِ بالهيئةِ القبطيةِ الإنجيليةِ للخدماتِالاجتماعيةْ. أن مصرُ حققت خلال السنواتِ الماضيةِ إنجازاتٍ تنمويةً غيرَ مسبوقةٍ، في شتَّى المجالاتِ لصالحِ كلِّ المواطنينَ، وبالأخصِّ المواطنينَ الأكثرَ استحقاقًاوالأكثرَ احتياجًا والأَوْلى بالرعايةِ؛ فرُغمِ تتابعِ التحدِّياتِ وتنوُّعِ أشكالِهَا، ما بينَ الحربِ ضدَّ الإرهابِ، ثم فيروس كورونا، ثم الحربِ الروسيةِ الأوكرانيةِ، ثمالنِّزَاعاتِ التي تشهدُها دُوَلُ المِنطقةِ، وغيرِهَا من التحدياتِ استطاعتْ مصرُ أنْ تحقِّقَ إنجازاتٍ تنمويةً كبيرةً. وساهمتِ المبادراتُ الرئاسيةُ العديدةُ التي أطلقتْهاالدولةُ في تغييرِ وجهِ مِصرَ بحقٍّ، وعلى رأسِها مبادرةُ "حياة كريمة" لتطويرِ وتنميةِ الريفِ المصريِّ.

وأكد رئيس الهيئة الإنجيلية على حرصِ الدولةِ المصريةِ على اتخاذِ خطواتٍ منْ شأنِها رفعُ الوعيِ بقيمةِ المواطنةِ والمساواةِ بينَ المواطنينَ، وقد حدثَ هذا من خلالِ إرادة سياسيةٍ مخلصةٍ، واهتمامٍ غيرِ مسبوقٍ بالمجتمعِ المدنيِّ وتعظيمِ دورِهِ في التعاملِ معَ القضايا والتحدِّياتِ ومساهمتِهِ في تحسينِ نوعيةِ الحياةِ لدىالمواطنينْ. وما كانَ يمكنُ أنْ يتمَّ كلُّ هذا إلا بوجودِ مواطنٍ يحبُّ بلادَهُ بإخلاصٍ وصدقٍ، ويرى الظروفَ والتحدياتِ ويدركُ الفرصَ، ويشاركُ بجديةٍ في بناءِ وطنِهِ؛فالمشاركةُ هي التي تصنَعُ مستقبلَ الأوطانِ.

وأوضح زكى أن المشاركةُ واحدةٌ منْ أوَّلِ الحقوقِ وأهمِّها، وهي تشملُ مجالاتٍ عديدةً في الحياةِ، وجزءٌ من المشاركةِ هو العملُ بإخلاصٍ لأجلِ بناءِ الوطنِ، وأحدُأهمِّ أشكالِ المشاركةِ الأخرى هي المشاركةُ السياسيَّةُ؛ فمِنْ حقِّ المواطنِ أنْ يساهمَ في بناءِ النظامِ السياسيِّ، من خلالِ المشاركةِ بصوتِهِ لاختيارِ مَنْ يراهُ ممثِّلًا له ومُعبِّرًا عنْ تطلُّعاتِهِ وآمالِهِ في مستقبلِ الوطنْ، موضحا أن المشاركةُ السياسيةُ تفعيلٌ لحقوقِ المواطَنَةِ وهي مفردٌ رئيسيٌّ لتعزيزِ نَسَقِ الحكمِ الديمقراطيِّ،وسيادةِ القانونْ.

المشاركةُ السياسيةُ أساسٌ لحمايةِ مصالحِ الأفرادِ والمجتمعِ، وهي تنمِّي لدى المواطنِ الانفتاحَ الثقافيَّ وقبولَ الرأيِ والرأيِ الآخرْ. كما تَعمَلُ على تعزيزِ روحِالانتماءِ للوطنِ، وتَجعلُ المواطنَ عنصرًا رئيسيًّا في عمليةِ التنميةِ وبناءِ الوطنِ وصناعةِ مستقبلِهْ، فهى إِذَنْ حقٌّ أصيلٌ من حقوقِ المواطنِ، يجبُ أنْ نتمسَّكَ بهجميعًا.

وأوضح أن مشاركةُ المواطنِ في الحياةِ العامةِ واجبٌ وطنيٌّ كما نصَّ الدستورُ المصريُّ في المادة 87، وهذا الواجبُ لا يَقِلُّ أهميَّةً ولا أولويَّةً عنْ واجبِ حمايةِ البلادِ والدفاعِ عنها والحفاظِ على أمنِها القوميِّ. مِنْ حقِّ بلادِنا علينا أنْ نشاركَ لنصنَعَ مستقبلَها، وبلادُنا تستحقُّ مستقبلًا أفضلَ -وقدْ بدأتْ مسيرتُهُ بالفعلِ- لأجلِ أولادِنا والأجيالِ القادمةْ، متابعا أن مشاركَتَنَا السياسيَّةَ هي في واقعِ الأمرِ مشاركةٌ في بناءِ الجمهوريةِ الجديدةِ، ومشاركةٌ في تعزيزِ جهودِ التنميةِوتعظيمِ تأثيراتِها. لذا فهي واجبٌ وطنيٌّ مقدَّسْ.

وأردف: أثبتَ المواطنونَ المصريونَ إخلاصَهُم ومحبَّتَهم لوطنِهِم، واستعدادَهُم للتضحيةِ من أجلِهِ، وقدرتَهُم على التغييرِ وصناعةِ المستقبلْ؛ فبعدَ ثورةِ الثلاثينَ منيونيو كانتِ التحدياتُ كبيرةً، لكن بفضلِ اللهِ ووعي القيادةِ السياسيةِ، ومنْ خلالِ الرؤيةِ الثاقبةِ للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقراءةِ علاماتِ الأزمنةِ، والفهمِالعميقِ للتحدِّيات، استطاعَ العبورَ بنا إلى واقعٍ جديدٍ، وبناءَ جمهوريةٍ جديدةٍ، حافظتْ على كلِّ المصريينْ، ومن خلالِ صلابةِ المواطنينَ وحبِّهم لوطنِهِم، استطاعتْمِصرُ اجتيازَ كلِّ هذا والتحرُّكَ بخُطى واثقةٍ تجاهَ مستقبلٍ أفضلْ.

لا يزالُ أمامَنا الكثيرُ لتحقيقِهِ، وكلُّ هذا لنْ يتحقَّقَ إلا بمشاركتِنَا جميعًا؛ فالوطنُ وطَنُنا جميعًا وبناؤُهُ والحفاظُ عليه مسؤوليَّتُنا جميعًا.