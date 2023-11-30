شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر للقاهرة الإخبارية: تسليم المحتجزين اليوم يتم بصورة مباشرة من الصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر للقاهرة الإخبارية أن عملية تسليم المحتجزين اليوم، تتم بصورة مباشرة من الصليب الأحمر وإسرائيل لاثنين من المحتجزين، بإشراف مصري.

وكانت حركة حماس منذ قليل، أعلنت عن تسليم الصليب الأحمر، محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.