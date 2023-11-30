شكرا لقرائتكم خبر عن ساهم فى تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية.. رحيل عملاق الدبلوماسية هنرى كيسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل هنرى كيسنجر، عملاق الدبلوماسية الأمريكية، ووزير الخارجية الأسبق في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ100 عام، وهو واحد من أبرز الشخصيات والساسة في العالم، وأكثرهم إثارة للجدل في السياسة الخارجية الأمريكية في القرن العشرين.