وزير الخارجية: معالجة القضايا المناخية تحد كبير.. ويجب تكاتف الدول النامية والمتقدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى:

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ معالجة قضايا تغير المناخ تحدٍ كبير، حيث أعلنت مصر في قمة المناخ الماضية Cop27 اهتمامها بتنفيذ التعهدات والعمل على الوفاء بما تم إنجازه في المراحل السابق.

وأضاف "شكري" في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: علينا إكمال ما بدأناه في شرم الشيخ من قضايا مثل تأسيس صندوق الخسائر والأضرار والتركيز على قضايا التكيف المناخي، وليس قضايا تخفيض الانبعاثات فقط، ونتطلع أن يكون Cop 28 خطوة إضافية في التقدم لمواجهة التحديات الخاصة بمواجهة المناخ.

وتابع: العمل في هذا الصدد مشترك ولا بد من تكاتف كل الجهود بين الدول النامية والمتقدمة، وخاصة أن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها حيث يجب عليها فتح مجالات التمويل وأن تصلح مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الاعتمادات التي تؤهل الدول النامية بالانتقال العادل إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على تخفيض الانبعاثات.

وشدد على أنه لا يمكن تحميل الدول النامية بأعباء دون توفير الآليات التي تجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي فإن التعامل مع القضايا المناخية عمل متكامل لا بد أن يضطلع به كل الأطراف، سواء دول النامية أو المتقدمة.