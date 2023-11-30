نتنافس ولا نتصارع.. عضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: سنقدم برنامجنا للرئيس الفائز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب أعلن في عام 2015 أن الحزب سيكون له مرشح في انتخابات الرئاسة بعد فترتين، وهناك شروط لأي حزب حتى يشارك في العملية الانتخابية، أن يكون له قواعد حزبية، والاحتكاك الكامل مع المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة.

وأضاف: حزب الشعب الجمهوري له 67 نائباً في مجلسي النواب والشيوخ، ونمتلك العديد من الخبراء السياسيين ونمتلك قاعدة حزبية شعبية كبيرة، وجمعنا 63 ألف توكيل في فترة زمنية وجيزة ونمتلك 200 مقر.

وتابع: الحزب مؤهل أن يدفع بمرشح رئاسي، والحياة السياسية في مصر تحتاج لتنمية سياسية، ونقطة البداية لتحقيق التنمية السياسية هى المشاركة الشعبية وعودة الإدارة المحلية، ونتعهد أن يتم إجراء إنتخابات المحليات خلال سنتين، فالمحليات هي المؤسسة لحياة سياسية سليمة، وأساس التنمية السياسية هى المشاركة، وقدمنا مشروعا للمحليات ودعم الأحزاب السياسية، فالحياة السياسية الحزبية ليست هى الأفضل، كما قدمنا مقترحاً لتمويل الأحزاب بآليات استخدمتها دول أوروبية وآسيوية، ويجب أن يكون للمجتمع المدني دور في الرقابة على الأحزاب .

وأشار إلى ضرورة فتح المجال العام، مضيفًا: تكلمنا عن مشروع الإسورة الإلكترونية ولن تكلف الدولة شيئا، وسنقدم برنامجنا للرئيس الفائز، وسنكون عونا له، فنحن نتنافس ولا نتصارع، والإسورة الإلكترونية لن تلغي الحبس الاحتياطي بشكل كامل لأن هناك جرائم تحتاج للحبس الاحتياطي.

واستطرد: يجب أن نذكر أن الدولة خلال العشر سنوات السابقة واجهت تحديات تهدد إستقرارها ولكن تغلبت عليها، ونسعى لاستكمال مرحلة النهضة التي تحققت خلال الفترة الماضية، وأناشد المصريين بالخارج بضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة، وأقول لهم؛ انزل شارك لكي تصنع مستقبلك بيدك.

أدار الحوار خلال المناظرة، الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائبة أميرة صابرة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتور زاهر الشقنقيري، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.