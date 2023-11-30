ضبط مالك مطبعة بحوزته 27 ألف ملزمة تعليمية بدون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مالك مكتبة بالقاهرة، بحوزته 27 ألف ملزمة تعليمية وأغلفة خاصة بها لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض أو تصريح.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام (مالك مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) بطبع وتصوير العديد من الملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بها لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول)، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (27 ألف ملزمة تعليمية وأغلفة خاصة بها لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض أو تصريح).

بمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول عن المكتبة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.