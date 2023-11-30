شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة 2024.. سفارة مصر فى جيبوتى تعلن جاهزيتها لاستقبال الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة المصرية فى جيبوتى عن فتح أبوابها أمام الناخبين المصريين لاستقبالهم على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقین 1 و2 و3 دیسمبر 2023 من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 مساء.

وذكرت السفارة المصرية فى جيبوتى فى بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: يسعد السفارة أنها أتمت الاستعداد لاستقبال الناخبين المصريين أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1و 2 و3 ديسمبر 2023 من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً لأداء واجبهم الوطنى وممارسة حقهم الدستورى فى انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية.

وفى هذا الصدد، فقد استقبل سفير مصر فى جيبوتى عددا من أبناء الجالية الكرام حيث طمأنهم على اكتمال إجراءات تجهيز اللجنة الانتخابية بالسفارة لتكون فى شرف استقبال كل أعضاء الجالية المصرية فى جيبوتى للادلاء بأصواتهم فى محفل انتخابى وطنى، داعيا كل المصريين المتواجدين على ارض جيبوتى الشقيقة إلى الإقدام على التصويت والمساهمة بآرائهم فى اختيار الرئيس الاصلح لتولى المسئولية خلال الفترة (2024-2030).

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكرى التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية فى بعثاتنا فى الخارج.

وأشار شكرى إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".