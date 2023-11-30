مقتل عامل بطعنة في الصدر بالغردقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخصين لاتهامهما بقتل عامل بمخبز في الغردقة.

تبلغ لمركز شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل بمخبز - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالصدر") وتوفي فور وصوله، وبسؤال شقيقه قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه و(عاملان بذات المخبز - مقيمان بدائرة القسم) لخلافات مالية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على المتوفي باستخدام "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، والأداة المستخدمة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.