مدير أكاديمية ناصر: القضاء على العملاء بغزة سر نجاح حماس -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قال اللواء الدكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية، إن ما حدث يوم 7 أكتوبر عبارة عن فشل استخباري إسرائيلي كبير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن نجاح حماس في القضاء على منظومة الجواسيس داخل قطاع غزة بمثابة 99% من نجاحها، لأن مهما تطورت الوسائل السيبرانية يبقى الفرد الجاسوس هو الأخطر في الحروب، مؤكدًا أن حماس نقلت على القضاء على منظومة الجواسيس داخل غزة، لذلك اختفت العمليات التي كانت تستهدف غزة أيام شارون على سبيل المثال.

وأضاف مدير أكاديمية ناصر العسكرية «على سبيل المثال لو تحدثنا عما فعله العملاء في تاريخ مصر سنذكر الكثير، مصر دولة تغير تاريخها من النقيض للنقيض بسبب حفنة من العملاء والخونة»، مردفا «قبل 1517 هاجم السلطان العثماني سليم الأول الشام، وحينها كان سلطان مصر قنصوة الغوري وحقق جيش المماليك حينها نجاحا، لكن احتلال مصر جاء عن طريق الخيانة، بعدما طلب الوزير خاير بك من السلطان قنصوة إراحة الجنود لمدة 3 أيام، كون الجيش العثماني أنهك ومسألة الانتصار أصبحت أمرا محتوما، ثم توجه للسلطان العثماني سليم الأول وأبلغه بأن الموعد مناسب للهجوم على المماليك، وتوجه معه لمقر قيادة السلطان الغوري ليقتل فتسقط الشام وبعدها مصر بعد الهجوم على طومان باي بعد الخيانة أيضا».

وواصل الديب «دخلت مصر في غياهب الحكم العثماني منذ عام 1517 حتى عام 1805 بسبب الخونة والعملاء، وهي فترة هبوط مصر، وقبل هذه المرحلة كانت مصر دولة قوية وند مع أوروبا».