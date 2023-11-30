مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس ستفرج عن 6 محتجزين إسرائيليين بغزة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية، بأن حماس ستقوم الليلة بالإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة وسيتم تسليمهم للصليب الأحمر تحت إشراف مصر استكمالا للمرحلة السابعة من الهدنة، وفقا لنبأ عاجل ذكرته القناة.
محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية، بأن حماس ستقوم الليلة بالإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة وسيتم تسليمهم للصليب الأحمر تحت إشراف مصر استكمالا للمرحلة السابعة من الهدنة، وفقا لنبأ عاجل ذكرته القناة.
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