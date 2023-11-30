شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: الحكومة ستواصل زيادة توزيع الأسلحة على المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الحكومة ستواصل زيادة توزيع الأسلحة على المدنيين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها. أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بإن مجلس الحرب الإسرائيلى سينعقد بحضور، أنتوتنى بلينكن وزير خارجية أمريكا، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

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