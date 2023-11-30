شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة 2024 .. سفارة مصر بالأردن تتزين بالعلم والأدوات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وينطلق ماراثون انتخابات الرئاسية 2024 بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج، حيث يدلي مواطنونا في الخارج غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة، بأصواتهم لاختيار مرشحهم في انتخابات الرئاسة.

السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج أنهت استعداداتها لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستنطلق بالخارج غدا وتستمر لمدة ثلاثة أيام في 137 مقرًا انتخابيًا في 121 دولة حول العالم.

سفارة مصر بالأردن أكملت استعداداتها لاستقبال مواطنينا سواء المقيمين أو الزائرين للأردن خلال فترة الانتخابات، للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور، فيما تزين مقر السفارة بالعلم المصري لاستقبال مواطنينا للمشاركة في العرس الانتخابي.

البعثة الدبلوماسية المصرية في الأردن، حرصت على وجود عدد 2 كرسي متحرك للمواطنين أصحاب الحالات الكبيرة في السن أو المرضى أو غيرهم من أجل توصليهم من بداية وصولهم لمقر السفارة وحتى مركز التصويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وجود الكرسي المتحرك يعد تسهيلا على مواطنينا في الخارج وحرصا على سلامتهم وتقديم كافة التسهيلات لهم للقيام بدورهم الوطني والدستوري عبر تذليل كافة العقبات أمام مشاركتهم في هذا الحدث الانتخابي الفريد.

وكذلك حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع كاميرات متواصلة معها من مقر السفارة بالأردن إلى مقر الهيئة في القاهرة لمعرفة سير العملية الانتخابية وتقديم الدعم سريعًا للتعامل مع أي مشكلة قد تحدث خلال عملية التصويت، فيما تم وضع حاجز يقوم من خلاله الناخب بالتصويت بعيدًا عن عيون الحضور وفي خصوصية كاملة إيمانًا بحقه في ممارسة دوره الدستوري والوطني.

كما وضعت السفارة المصرية بالأردن عددا من الكراسي لمندوبي المرشحين داخل اللجنة لمتابعة عملية التصويت وذلك حسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما وضع صندوق الاقتراع فارغًا في منطقة مكشوفة بمقر اللجنة وقريبة من الناخب عقب الإدلاء بصوته ليقوم بوضعه في الصندوق عقب بدء التصويت في تمام التاسعة صباح الغد.

كما هيأت السفارة المصرية بالأردن كافة وسائل التأمين داخل مقر السفارة ومركز الاقتراع للناخبين، فيما حرصت وزارة الداخلية الأردنية على توفير عناصر الأمن خارج أسوار السفارة تأمينا للعملية الانتخابية وتأكيدا لمدى التعاون والتنسيق بين مصر والأردن على كافة المستويات.

وقامت البعثة الدبلوماسية المصرية بالأردن بعمل كافة الإجراءات التي تسهل على الناخبين المصريين سواء المقيمين أو الزائرين للأردن خلال فترة التصويت في الانتخابات على مدار 3 أيام بدء من الغد، فيما وضعت كافة الأدوات من أجل خروج الانتخابات بالشكل اللائق بالحدث الانتخابي.

وهيأت البعثة مقر التصويت داخل السفارة المصرية بعمان وكذلك داخل القنصلية المصرية بمحافظة العقبة الأردنية، حيث حرصت على تسهيل وتنفيذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين بالخارج، واتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية الاقتراع بحيث لا تستغرق دقائق معدودة وذلك عبر تسهيل الدخول إلى مقر الدائرة الانتخابية بالسفارة وصولا لتسجيل الأسماء والبيانات وحتى الإدلاء في صندوق الاقتراع وفقا للضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان قد أوضحت في وقت سابق للمواطنين المصريين بالأردن، بطريقة الانفوجراف والفيديو، كيفية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر بدء التصويت في الخارج غدا الجمعة.

وأوضحت السفارة - باستخدام الانفوجراف والفيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) في وقت سابق - أن التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، سيكون أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 ديسمبر المقبل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء (بحسب التوقيت المحلي للأردن).

وأشارت إلى أن الحضور للناخب يكون بأصل جواز السفر الساري أو ببطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو منتهية، موضحة أن يحق التصويت سواء للمصري المقيم بالأردن أو الزائر خلال فترة التصويت في الانتخابات بالخارج.

ولفتت إلى أن لجان التصويت ستكون في مركزين الأول في مقر السفارة الكائن بالعاصمة الأردنية عمان والثاني بالقنصلية المصرية في محافظة العقبة الأردنية، مؤكدة أن خدمات القنصليات سواء في عمان أو العقبة ستكون متاحة أيضا أيام التصويت من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا تسهيلا على المواطنين.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.