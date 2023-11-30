شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: مستعدون لاستئناف عملياتنا ضد الاحتلال حال استئناف عدوانه على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جماعة الحوثى استعدادها الكامل لاستئناف عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلى حال قرر استئناف عدوانه على غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأضافت الجماعة: "لن نتردد في توسيع عملياتنا العسكرية ضد الاحتلال لتشمل أهدافا قد لا يتوقعها في البر والبحر، ونحن مستمرون في منع عبور السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر وسنتخذ مزيدا من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا الأمر.