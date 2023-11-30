شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بالمغرب ترحب بأبناء الجالية للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعدت السفارة المصرية بالمملكة المغربية لاستقبال أبناء الجالية، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدى الثلاثة أيام المقبلة 1 و 2 و 3 ديسمبر.
وأكد السفير ياسر مصطفى سفير مصر لدى المملكة المغربية أن السفارة استكملت كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مطالبا بضرورة مشاركة جميع أبناء الجالية في هذه الانتخابات.
وقال السفير ياسر مصطفى إن السفارة المصرية قامت بتوعية ونشر العديد من وسائل التوعية والرد على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وسط أبناء الجالية سواء من خلال الفيديوهات أو المنشورات التعريفية للمشاركة في الانتخابات بمقر السفارة في الرباط.
وكانت السفارة المصرية قد نشرت على موقعها الرسمي وكذلك عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، عدة منشورات تعريفية للرد على استفسارات أبناء الجالية المصرية في فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وذلك لحثهم على المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات التي يوليها أبناء مصر في المغرب اهتماما ملحوظًا.
وقد تم التنسيق بين السفارة وجمعية الجالية المصرية برئاسة احمد رضوان، لتسهيل حركة وانتقال أبناء الجالية المصرية للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريا.
واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.
وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.
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