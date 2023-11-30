شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بالمغرب ترحب بأبناء الجالية للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت السفارة المصرية بالمملكة المغربية لاستقبال أبناء الجالية، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدى الثلاثة أيام المقبلة 1 و 2 و 3 ديسمبر.

وأكد السفير ياسر مصطفى سفير مصر لدى المملكة المغربية أن السفارة استكملت كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مطالبا بضرورة مشاركة جميع أبناء الجالية في هذه الانتخابات.

وقال السفير ياسر مصطفى إن السفارة المصرية قامت بتوعية ونشر العديد من وسائل التوعية والرد على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وسط أبناء الجالية سواء من خلال الفيديوهات أو المنشورات التعريفية للمشاركة في الانتخابات بمقر السفارة في الرباط.

وكانت السفارة المصرية قد نشرت على موقعها الرسمي وكذلك عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، عدة منشورات تعريفية للرد على استفسارات أبناء الجالية المصرية في فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وذلك لحثهم على المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات التي يوليها أبناء مصر في المغرب اهتماما ملحوظًا.

وقد تم التنسيق بين السفارة وجمعية الجالية المصرية برئاسة احمد رضوان، لتسهيل حركة وانتقال أبناء الجالية المصرية للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.