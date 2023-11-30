شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يجهز 18 مقرا انتخابيا استعدادا للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات استعدادًا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها داخل البلاد أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، طبقًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، عقد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، اجتماعًا بالقيادات الميدانية والإدارية والتنفيذية بالحي لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024؛ لتقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع.

شهد الاجتماع مناقشة الترتيبات النهائية لتجهيز المقرات الانتخابية بالحي وعددها 18 مقرًا، بالتنسيق مع الأمن والحماية المدنية، والإدارة التعليمية، والشباب والرياضة والصحة، وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ويكثف الحي جهوده للانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.