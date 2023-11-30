شكرا لقرائتكم خبر عن منسق حملة مواطن بالسعودية يكشف لـ"الخليج 365" استعدادات الانتخابات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فوزي بدوي المنسق الإعلامي لحملة مواطن بالسعودية، إن الجالية المصرية فى السعودية تعتبر أكبر جالية على مستوى العالم، لافتا إلى أن حملة مواطن بالسعودية بالتنسيق مع أبناء الجالية ورموزها على أتم استعداد للمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار أيام التصويت الثلاثة بداية من غدا وحتى الأحد .

وأضاف المنسق الإعلامي لحملة مواطن بالسعودية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حملة مواطن بالسعودية بالتنسيق مع أبناء الجالية المصرية ورموزها وفرت أتوبيسات لأبناء الجالية لنقلهم من المناطق البعيدة لمقرات التصويت ، فضلا عن توفير وجبات غذائية وبوسترات توعية بخطوات التصويت وتيشرتات موحدة .

وأكد أن أبناء الجالية المصرية سيكونوا على موعد غدا الجمعة ولمدة 3 أيام مع عرس ديمقراطى ينتظره كافة أبناء الجالية المصرية فى السعودية للتعبير عن حبهم ودعمهم لوطنهم وإرسال رسالة للعالم بوعى الشعب المصرى بالخارج ووقوفه خلف دولته وقيادتها السياسية .

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

و نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.