شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يعقد دورة تدريبية لمبعوثى الأزهر إلى دول العالم قبل سفرهم والان مع تفاصيل الخبر
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن الدورة تستهدف بيان دور كل مبعوث للأزهر الشريف في تعليم مبادئ وقيم الإسلام وسبل مواجهة الفكر بالفكر، وما يتطلبه ذلك من فهم الخلفيات التاريخية والجغرافية والسياسية للمناطق التي سيعمل بها مبعوثو الأزهر الشريف مع التركيز على احترام خصوصية الشعوب، أضاف عياد أن هذه الدورة تستهدف أن يكون كل مبعوث قبل سفره على دراية بالمناطق التي سيعمل بها وبثقافة الجمهور الذي ستعامل معه وطبيعة المجتمع واهتماماته، لأجل دعم تحقيق رسالة الأزهر الشريف العالمية، وبيان المعالم الحقيقية للإسلام ورؤيته للتعايش السلمي واحترام الآخر.
كما تنوه الأمانة العامة للبعوث بالمجمع إلى ضرورة حضور الدورة التدريبية؛ خاصة أن عدم حضور هذه الدورة قد يحول دون سفر المبعوث وإنهاء إجراءاته.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز