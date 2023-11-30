شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الأسواق الحضارية بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الصف، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

شملت الجولة تفقد مشروعات الأسواق الحضارية بقرى الديسمي وأسكر ونجوع العرب ومدينة الصف، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها لدخول المشروعات الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة.

وتفقد نائب المحافظ مقر الحملة الميكانيكية لمدينة الصف لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف على الوضع الحالي للمعدات والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة المعدات.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركز أطفيح بتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بمدينة أطفيح، حيث تابع النائب أعمال التدبيش وفرد طبقة السن والدقشوم بطريق المتربة تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطريق من طريق 21 حتى كوبري الوسطي بطول 3كم، مشددًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية العميد علي عبد الله حامد رئيس مركز الصف والمهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح ومسؤولي الأبنية التعليمية بالمحافظة وجهاز السرفيس وشركة مياه الجيزة وشركة الكهرباء والشركات المنفذة للأعمال.