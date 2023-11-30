شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر معهد الأورام: الكشف المبكر يسهم فى مكافحة السرطان والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب جامعة القاهرة ، تعودنا ان يتصدر معهد الاورام اهم الابحاث الدولية والعلمية، ونعتبر أنفسنا ومعهد الاورام كيان واحد ، وكل أعمالنا الأدارية والفنية ننسقها مع بعض، ونعتبر أنفسنا توام واهنىء انفسنا بهذا الصرح الكبير لمستشفى معهد الأورام والتى تعالج الاف المرضى سنويا من جميع المحافظات، واصبح المعهد يمتلك 4 مستشفيات أخرى تساهم فى علاج المرضى التى وصلت ل 4 مستشفيات.
وأضاف الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، كلنا نكمل بعض وكنت شاهد على انشاء مستشفى التجمع الاول لعلاج سرطان الثدى والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية له دور فى هذا الصرح الكبير، وأيضا فى مستشفى سرطان الثدى بالتجمع الأول.
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