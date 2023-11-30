شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر معهد الأورام: الكشف المبكر يسهم فى مكافحة السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، خلال مؤتمر المعهد القومى للاورام، إن اللجنة القومية لمكافحة الأورام ستضع بروتوكولات علاج الأورام فى مصر بحيث بروتوكولات موحدة تطبق على جميع المحافظات، موضحة إن المبادرة الجديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدى وصحة المرأة، ثم الكشف المبكر عن سرطان الرئة والقولون ساهمت فى مكافحة السرطان فى مصر، مؤكدة إن القيادة السياسية أصدرت عدة قوانين لدعم مرضى السرطان ومنه إنشاء المجلس الصحى المصرى والذى من شانه الموافقة على الادوية الحديثة لعلاج الاورام.

من جانبه قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب جامعة القاهرة ، تعودنا ان يتصدر معهد الاورام اهم الابحاث الدولية والعلمية، ونعتبر أنفسنا ومعهد الاورام كيان واحد ، وكل أعمالنا الأدارية والفنية ننسقها مع بعض، ونعتبر أنفسنا توام واهنىء انفسنا بهذا الصرح الكبير لمستشفى معهد الأورام والتى تعالج الاف المرضى سنويا من جميع المحافظات، واصبح المعهد يمتلك 4 مستشفيات أخرى تساهم فى علاج المرضى التى وصلت ل 4 مستشفيات.

وأضاف الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، كلنا نكمل بعض وكنت شاهد على انشاء مستشفى التجمع الاول لعلاج سرطان الثدى والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية له دور فى هذا الصرح الكبير، وأيضا فى مستشفى سرطان الثدى بالتجمع الأول.