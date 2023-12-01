ممارسات احتكارية.. متحدث الوزراء يكشف سبب أزمة السكر وسبل حلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

عقب المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أزمة السكر بعد الارتفاع الجنوني في أسعاره ووصوله إلى 50 جنيهًا.

وقال الخشن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية onمساء الخميس، إن الممارسات الاحتكارية غير المنضبطة في الأسواق من بعض الأفراد تسببت في هذه الأزمة، مؤكدًا أن السكر متاح ولا يوجد مبرر لارتفاع سعره وندرس كافة التوصيات لمواجهة الأزمة.

وعن حلول تلك الأزمة، قال متحدث الحكومة، المطلوب الآن السيطرة على هذه الممارسات الاحتكارية خاصة أنه موجود ومتاح في المنظومة التموينية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ضبط الأسواق والأسعار ستعرض توصياتها لرئيس الوزراء.

وتابع:"احنا أمام سوق ونتدخل من أجل ضبط الأسعار، خاصة أن خاصة أن هناك البعض الذين يقومون بممارسات احتكارية تسببت في الأزمة الحالية".