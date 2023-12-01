مصر تنجح في تذليل المعوقات التي واجهت تنفيذ المرحلة السابعة من تبادل الأسرى الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية، بأن مصر نجحت في تذليل المعوقات التي واجهت تنفيذ المرحلة السابعة من تبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين، وفقا لنبأ عاجل ذكرته القناة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012