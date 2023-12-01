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مصر تنجح في تذليل المعوقات التي واجهت تنفيذ المرحلة السابعة من تبادل الأسرى الفلسطينيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية، بأن مصر نجحت في تذليل المعوقات التي واجهت تنفيذ المرحلة السابعة من تبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين، وفقا لنبأ عاجل ذكرته القناة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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