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الإعلامي محمد علي خير يعلن رحيله عن قناة المحور.. ويحدد السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلن الإعلامي محمد علي خير، رحيله عن قناة المحور وتقديم برنامجه "المصري أفندي" في فضائية جديدة قريبًا.

وكتب "علي خير" منشورًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" نص على: انتهت رحلتي على قناة المحور.. المصري أفندي إلى فضائية جديدة قريبًا.

وأضاف: شكرًا لإدارة المحور.. عملنا سويًّا لمدة 3 سنوات وكل التوفيق لجميع العاملين بالمحور.. ممتن لكل أعضاء فريق إعداد المصري أفندي على ما بذلوه على مدار سنوات عملنا بالقاهرة والناس والمحور.

وتابع: ممتن لكل مشاهد تواصل معي متسائلًا عن محطتي القادمة وعن غيابي طوال الفترة الماضية عن الشاشة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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